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وزير ليبي: مقتل 75 مصريًا جراء العاصفة دانيال في ليبيا

01:24 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2023

العاصفة دانيال

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وكالات

أعلن وزير الداخلية الليبي المكلف ، اليوم الثلاثاء، مقتل 75 مصريًا جراء الفيضانات والسيول التي ضربت ليبيا، عقب العاصفة دانيال.

وتابع وزير الداخلية الليبي خلال حديثه لفضائية "الحدث"، الثلاثاء، أن الوزارة تلقت بلاغات بفقدان عائلات بأكملها في الفيضانات.

وأشار إلى أن السلطات، تواجه صعوبة في تحديد عدد القتلى حاليًّا، متوقعًا مقتل ألفي شخص على الأقل حتى الآن جراء الفيضانات.

وارتفعت أعداد القتلى جراء الفيضانات التي أغرقت البلاد جراء العاصفة المتوسطة دانيال التي ضربت البلاد إلى أكثر من 2800 قتيل وأكثر من 7 آلاف مفقودًا.

وأعلنت الحكومة الليبية الحداد الوطني لمدة 3 أيام، وتنكيس الأعلام، عقب الفيضانات التي ضربت عدة مدن وقرى شرقي البلاد، وخلفت مئات القتلى.

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