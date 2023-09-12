الصليب الأحمر: نحو 10 آلاف مفقود في ليبيا

وكالات

قال الصليب الأحمر الدولي، اليوم الثلاثاء، إن هناك نحو 10 آلاف مفقود في ليبيا جراء الفيضانات والسيول التي أغرقت البلاد عقب العاصفة دانيال، حسبما ذكرت "العربية".

بدوره، قال جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي، الثلاثاء إن إحصاء أعداد المصابين جراء الفيضانات غير ممكن.

وكان وزير في الحكومة الليبية المكلفة، قال في وقت سابق اليوم إنه تم انتشال أكثر من ألف جثة في مدينة درنة بعد السيول التي جرفت المنازل، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وارتفعت أعداد القتلى جراء الفيضانات التي أغرقت البلاد جراء العاصفة المتوسطة دانيال التي ضربت البلاد إلى أكثر من 2800 قتيل وأكثر من 7 آلاف مفقودًا.

وأعلنت الحكومة الليبية الحداد الوطني لمدة 3 أيام، وتنكيس الأعلام، عقب الفيضانات التي ضربت عدة مدن وقرى شرقي البلاد، وخلفت مئات القتلى.