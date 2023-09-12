العاصفة دانيال.. عودة الإنترنت إلى ليبيا تدريجيًا ودرنة تعاني انقطاعًا كاملاً للاتصالات

طرابلس - (بي بي سي)

قال محمد بديري، مدير المركز الإعلامي الرقمي بالشركة القابضة للاتصالات في ليبيا: "شكلنا غرفة طوارئ مكونة من جميع الشركات التابعة للقابضة للاتصالات، وهي في حالة اجتماع دائم".

وأضاف عبر منشور على الصفحة الرسمية لحكومة الوحدة الوطنية الليبية على الفيسبوك: "وفرنا أجهزة ’ثريا‘ للشركات التابعة للقابضة وغرف الطوارئ والاستجابة السريعة بجميع المناطق، وأرقام طوارئ لاستقبال نداءات الاستغاثة وربطها بغرفة عمليات الاستجابة السريعة".

وتابع: "نساند فرق الهلال الأحمر، ووضعنا وسائل النقل تحت تصرفهم، كما نوفر الوقود اللازم لتشغيل مقسمات الشركات التابعة في المدن المتضررة".

وأكد أن العمل مستمر من أجل استعادة الإنترنت وإصلاح جميع الأعطال التي تقف وراء الانقطاعات في كابلات الألياف البصرية التي حدثت بسبب "الانجرافات والسيول"، واصفا تلك الجهود بأنها "أكبر تحدي" تواجهه الشركة الآن وسط هبوب إعصار دانيال.

وأشار إلى أن الشركة القابضة للاتصالات أرسلت رسائل نصية تحذيرية عبر شركتي المدار الجديد وليبيانا، وأنها "تعمل لإصلاح جميع انقطاعات الاتصال تِباعا".

وقال إن الشركة توفر خدمات إنترنت مجانية داخل مستشفيات المدن والمناطق المنكوبة والمتضررة، بالتعاون مع شركات الإنترنت الخاصة.

وأكد بديري أن الوضع العام لشبكة الاتصالات مستقر باستثناء مدينتي البيضاء والمرج بسبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي. لكنه أشار إلى أن درنة تعاني أضراراً جسيمة وانقطاعاً كاملاً للاتصالات، والعمل جارٍ لتقييم الأضرار وإيجاد حلول بديلة.