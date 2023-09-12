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إعادة فتح سفارة النمسا في العراق

12:30 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2023

العراق

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بغداد - (د ب أ)


أعلن وزير خارجية النمسا ألكساندر تشالنبيرج، اليوم الثلاثاء، إعادة فتح سفارة النمسا في العراق.

وقال الوزير تشالنبيرج، في مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي فؤاد حسين بعد جولة مباحثات مشتركة في بغداد: " نعلن إعادة فتح سفارة النمسا في بغداد من أجل تعميق العلاقات مع العراق في مجالات عدة". وأفاد أن البلدان سيوقعان اتفاقية في مجال الأمن الداخلي بالعراق.

وقال الوزير حسين إن الجانبين بحثا مجالات التعاون بين البلدين وعودة الخطوط الجوية النمساوية إلى بغداد والترحيب بالشركات النمساوية فضلا عن البحث في الجوانب السياسية والأمنية".

ومن المنتظر أن يجري وزير خارجية النمسا لقاءات مع الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد ورئيس الحكومة محمد شياع السوداني ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

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