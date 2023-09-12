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BBC

وزير ليبي: انتشال أكثر من 1000 جثة في مدينة درنة

11:29 ص الثلاثاء 12 سبتمبر 2023

الإعصار دانيال

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وكالات

قال وزير في الحكومة الليبية المكلفة، اليوم الثلاثاء، إنه تم انتشال أكثر من ألف جثة في مدينة درنة بعد السيول التي جرفت المنازل، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وارتفعت أعداد القتلى جراء الفيضانات التي أغرقت البلاد جراء العاصفة المتوسطة دانيال التي ضربت البلاد إلى أكثر من 2800 قتيل وأكثر من 7 آلاف مفقودًا.

وأعلنت الحكومة الليبية الحداد الوطني لمدة 3 أيام، وتنكيس الأعلام، عقب الفيضانات التي ضربت عدة مدن وقرى شرقي البلاد، وخلفت مئات القتلى.

سوق مصراوى

الإعصار دانيال مدينة درنة ليبيا

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