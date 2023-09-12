إعلان

BBC

أوكرانيا: "جيش الطائرات المسيرة" يصيب أكثر من 200 وحدة روسية خلال أسبوع

11:14 ص الثلاثاء 12 سبتمبر 2023

هجوم بطائرة مسيرة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كييف - (د ب أ)

أعلن ميخايلو فيدوروف، نائب رئيس الوزراء الأوكراني للابتكار والتعليم والعلوم وتطوير التكنولوجيا ووزير التحول الرقمي، أن الفرق القتالية لمشروع "جيش الطائرات المسيرة"، دمرت وألحقت أضرارًا بـ 201 وحدة من المعدات العسكرية الروسية خلال الأسبوع الماضي.

وقال فيدوروف، عبر تطبيق تليجرام إن "إصابة 201 وحدة من المعدات العسكرية خلال الأسبوع الماضي هو من النتائج الجديدة لـ"جيش الطائرات المسيرة"، بحسب وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف فيدوروف أن مشغلي الطائرات المسيرة الأوكرانيين دمروا وألحقوا أضرارا بـ 35 دبابة روسية، و55 مركبة مدرعة، و58 شاحنة، و36 مدفعا، ومنظومة إطلاق صواريخ متعددة، وغيرها من المعدات، في الفترة من 4 إلى 11 سبتمبر الجاري.

سوق مصراوى

أوكرانيا ميخايلو فيدوروف المعدات العسكرية الروسية جيش الطائرات المسيرة كييف

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

"دانيال" تقتل المئات وتمحي أحياءً في ليبيا.. ما فعلته العاصفة بمصر؟ (تغطية مباشرة)