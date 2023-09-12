إعلان

BBC

مأساة في ليبيا: دانيال تغرق مدنًا وآلاف القتلى والمفقودين- صور وفيديو

02:11 ص الثلاثاء 12 سبتمبر 2023

لييبا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- أسماء البتاكوشي

أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري، أن هناك عددًا كبيرًا من الضحايا والمفقودين في شرق البلاد جراء السيول العارمة التي تسببت فيها العاصفة دانيال.

صورة 1 (2)

وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إن عدد الوفيات في مدينة درنة وحدها نحو 2000 قتيل.

وتابع المسماري، في مؤتمر صحفي، أمس الاثنين، أن هناك ما بين 5 آلاف و6 آلاف مفقود في المدينة، والعدد قابل للزيادة بشكل كبير جدًا.

صورة 2

كما أعلن المجلس الرئاسي في ليبيا، أن درنة وشحات والبيضاء في برقة بالشرق مناطق منكوبة بسبب السيول التي اجتاحتها.

وقال المجلس الرئاسي في بيان له، أمس الإثنين، "شعورًا منا بالمسؤولية ونظرًا للتداعيات الجسيمة للكارثة، نعلن تلك المنطقة منطقة منكوبة، ونطلب من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية تقديم المساعدة والدعم".

صورة 3

وتمكنت فرق الإنقاذ في مدينة درنة، أمس الاثنين، من العثور على عشرات الجثث التي جرفها السيل تجاه مخازن ميناء درنة شرقي البلاد.

فيما أكدت غرفة الطوارئ بالهلال الأحمر الليبي فرع بنغازي نزوح نحو 20 ألف عائلة ليبية من مدينة درنة، مشيرة إلى أن المفقودين حتى الآن حوالي 7 آلاف شخص.

بدوره صرح رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان أسامة حماد، الاثنين، تسجيل أكثر من ألفي قتيل في مدينة درنة شرقي البلاد، مؤكدا أن أحياء كاملة تضم آلاف المواطنين اختفت داخل البحر.

صورة 4

وأعلن المجلس البلدي في درنة عن خروج المدينة بالكامل عن السيطرة وسط انقطاع وانهيار كامل للخدمات، ودعا الى تدخل دولي عاجل لإنقاذ المدينة المنكوبة جراء السيول والأمطار.

وأكد المجلس انهيار جميع السدود في المدينة، موضحًا أن المياه جرفت منطقة بالكامل إلى البحر.

صورة 5

ومن جانبها أعربت مصر، اليوم الاثنين، عن خالص التعازي والتضامن مع دولة ليبيا الشقيقة، إثر العاصفة "دانيال" وما أسفرت عنه من سيول ضربت البلاد مؤخرا، ونتج عنها سقوط عشرات الضحايا والمصابين.

وقدمت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، صادق تعازيها لأسر الضحايا إثر هذا المصاب الأليم، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

صورة 6

بينما كلفت المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في ليبيا، جورجيت جانيون، فريق الاستجابة للطوارئ بالاستعداد لدعم السلطات المحلية والشركاء في الشرق الليبي، لمواجهة التداعيات الكارثية الناجمة عن العاصفة "دانيال".

وكتبت "جانيون"، عبر حسابها على منصة "إكس"، للتواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين: "أعرب عن بالغ حزني إزاء الآثار المدمرة لإعصار دانيال، الذي ضرب المناطق الشرقية، وبصفتي المُنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في ليبيا، كلفت فريق الاستجابة للطوارئ بالاستعداد لدعم السلطات المحلية والشركاء في الشرق الليبي"، بحسب موقع "بوابة الوسط" الإخباري الليبي.

وأضافت جانيون في تدوينة ثانية أن "التقارير الأولية تشير إلى أن عشرات المدن والقرى تعرضت لأضرار بالغة جراء العاصفة والفيضانات الشديدة بما في ذلك خسائر في الأرواح وأضرار في البنية التحتية والممتلكات"، داعية "جميع الشركاء المحليين والوطنيين والدوليين إلى تقديم المساعدة الإنسانية العاجلة للمتضررين في هذا الوقت العصيب".

صورة 7

من جانبه، أيد الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي دعوة نائبته جانيون، وكتب عبر حسابه على منصة "إكس" قائلا: "أضم صوتي إلى صوت المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في التعبير عن حزني العميق إزاء الدمار الذي سببه الإعصار والفيضانات في شرق ليبيا".

وتابع باتيلي: "فقد الكثيرون أحباءهم ومنازلهم ومصادر عيشهم. تقف أسرة الأمم المتحدة في ليبيا إلى جانبكم، وتعبر عن تضامنها معكم في هذه الأوقات العصيبة".

صورة 8 (1)

وتشهد مناطق الشرق الليبي والجبل الأخضر منذ أمس الأحد سيولًا عارمة تسببت في مقتل وفقدان عشرات المواطنين، وغرق العديد من المساكن، وانهيار البنية التحتية جراء العاصفة "دانيال" التي وصلت المنطقة قادمة من البحر المتوسط.

سوق مصراوى

ليبيا العاصفة دانيال دمار دمار العاصفة دانيال

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

"دانيال" تقتل المئات وتمحي أحياءً في ليبيا.. ما فعلته العاصفة بمصر؟ (تغطية مباشرة)