أعلنت ليبيا الحداد ثلاثة أيام، بعد مقتل عشرات المئات، بسبب اعصار "دانيال" الذي ضرب مناطق ومدن في شمال وشرق ليبيا، وجرفت السيول والفيضانات في مدينة درنة آلاف المنازل وسكانها إلى البحر، ودمرت طرقها، لتتغير ملامح المدينة.

وأعلنت السلطات الليبية حالة الطوارئ وأغلقت المدارس و4 محطات نفط رئيسية ومؤسسات عامة وحكومية.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة المصرية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتقديم الدعم والمساندة للأشقاء في ليبيا والمغرب.

ووصلت العاصفة دانيال إلى محافظات مطروح والإسكندرية في مصر صباح اليوم الاثنين، قادمة من دولة ليبيا، وذلك بعدما أعلنت الأخيرة عدة مناطق كـ"مناطق منكوبة" بسبب الآثار التي خلفتها العاصفة.

وتسببت العاصفة دانيال في تراجع حاد في مستوى الرؤية في المناطق التي ضربتها بمحافظتي الإسكندرية ومطروح، نظرًا لهبوب رياح محملة بالأتربة، مصحوبة بتقلبات جوية في حالة الطقس.

توقعت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، استمرار انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مرورًا بالقاهرة الكبرى نتيجة تأثر البلاد ببقايا العاصفة دانيال.

يرصد "مصراوي" في هذه التغطية الخاصة آخر مستجدات العاصفة دانيال في ليبيا ومصر:

حصيلة مرعبة.. الوكالة الليبية: 2000 وفاة في درنة جراء الفيضانات

العاصفة دانيال.. انهيار الطرق الرئيسية وسدين في درنة الليبية

أحياء سكنية تختفي.. رئيس الحكومة الليبية: إعصار دانيال يتسبب بكارثة غير مسبوقة

من العمار إلى الدمار.. العاصفة دانيال تمحي ملامح أحياء بدرنة شرقي ليبيا (فيديو)

لا يُدرك الألم إلا من به ألم.. جدارية من سوريا سلامًا للمغرب

العاصفة دانيال.. مسؤول في درنة الليبية يطالب بتدخل دولي عاجل لانقاذ المدينة

العاصفة دانيال.. الأرصاد: انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على القاهرة الكبرى

بعد وصول العاصفة دانيال.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة

بسبب العاصفة دانيال.. الصحة توجه نصائح للمواطنين وتحذر مرضى الحساسية

اللقطات الأولى لوصول العاصفة دانيال إلى الإسكندرية.. فيديو وصور

بالصور- أمطار وغيوم شديد في السماء.. العاصفة دانيال تصل مطروح

بعد إعلان "درنة" مدينة منكوبة.. العاصفة دانيال تصل مطروح والإسكندرية - فيديو وصور

العاصفة دانيال تصل الإسكندرية.. وتخفي البحر بسبب انعدام الرؤية

بعد اقتراب العاصفة دانيال من الإسكندرية.. البحيرة تستعد لأمطار رعدية

العاصفة دانيال تقترب.. والإسكندرية تعلن رفع حالة الطوارئ