العاصفة دانيال.. مسؤول في درنة الليبية يطالب بتدخل دولي عاجل لانقاذ المدينة

درنة (ليبيا) - (د ب ا):

طلب عضو المجلس البلدي بدرنة شرقي ليبيا ، أحمد امدور، تدخلا دوليا عاجلا، لإنقاذ المدينة التي تعرضت إلى دمار واسع جراء الفيضانات والسيول التي تسببت فيها العاصفة دانيال.

وتحدث امدور عن «غرق الكثير من المناطق السكنية، وانهيار بعض المباني»، بالإضافة إلى انجرافات البنية التحتية، وخسائر كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة، وفق مقطع فيديو شاركته صفحة المجلس على موقع «فيسبوك»، اليوم الإثنين، بحسب موقع"بوابة الوسط"الإخاري الليبي .

وأضاف امدور: "نحتاج إلى تدخل دولي عاجل. درنة أصبحت مدينة منكوبة"، مشيرا إلى الحاجة لفتح ممرات بحرية عاجلة، وذلك لأن الممر البري الوحيد بالمدينة انقطع، بعدما تضرر بشكل بالغ من العاصفة.

من جانبه، أكد المجلس البلدي بدرنة، انهيار سدين في المدينة، حسب منشور مقتضب بصفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

في وقت سابق، أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب مدينة درنة "مدينة منكوبة" إثر السيول التي اجتاحتها إثر العاصفة "دانيال" التي ضربت مدن المنطقة الشرقية.

واجتاحت رياح وأمطار ناتجة عن عاصفة دانيال أمس الأحد مناطق متفرقة من الشرق الليبي.

اعتبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، عبدالحميد الدبيبة ما تشهده المنطقة الشرقية بليبيا من أمطار غزيرة وسيول "كارثة للوطن".