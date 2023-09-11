من العمار إلى الدمار.. العاصفة دانيال تمحي ملامح أحياء بدرنة شرقي ليبيا (فيديو)
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وكالات:
جرفت السيول والفيضانات التي ضربت مدينة درنة، شرقي ليبيا، فجر اليوم، في جرف آلاف المنازل وسكانها إلى البحر، لتتغير ملامح المدينة.
ونشرت حسابات على موقع التواصل الاجتماعي إكس، مقاطع فيديو، للسيول التي جرفت المنازل في درنة.
معالم ومنازل مدينة درنة سُوِّيت بالأرض ولم يبقى من رِيحِ أهلها وسكانها أيُّ أحد 💔— جلال القبي (@jalaljuma8) September 11, 2023
اللهم آجرنا في مصيبتنا، وأخلف لنا خيرًا منها.. اللهم نحن عبادك فهون مصابك علينا 🤲 pic.twitter.com/CpIVrezlJ8
الاخبار من #ليبيا— فـــهــ ـد (@fahadq801) September 11, 2023
أحياء جرفتها السيول بالكامل
عدد القتلى في مدينة #درنة يفوق 2000 قتيل وهناك أحياء كاملة اختفت في البحر..
كان الله في عونهم.. ادعوا لهم.. #إعصار_دانيال #العاصفة_دانيال pic.twitter.com/vGY3YGdiw2
وأفادت وكالة الأنباء الليبية، بأن حصيلة ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة وحدها ارتفعت إلى أكثر من 2000 وفاة وآلاف المفقودين.
وأكد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، أسامة حماد، أن أحياء سكنية اختفت بعد أن جرفتها السيول إلى البحر مع الآلاف من سكانها، لافتًا إلى أن "الوضع كارثي وغير مسبوق" في ليبيا، وذلك بحسب ما ذكرته الوكالة الليبية.
وطالب حماد العناصر الطبية والطبية المساعدة التوجه إلى درنة فورا لتقديم المساعدة.
وكانت العاصفة المتوسطية "دانيال" اجتاحت أمس الأحد مناطق عدة شرقي ليبيا، أبرزها مدن البيضاء والمرج، وسوسة ودرنة.
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