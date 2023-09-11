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BBC

من العمار إلى الدمار.. العاصفة دانيال تمحي ملامح أحياء بدرنة شرقي ليبيا (فيديو)

07:25 م الإثنين 11 سبتمبر 2023
  • عرض 4 صورة
    العاصفة دانيال تمحي ملامح أحياء بدرنة
  • عرض 4 صورة
    العاصفة دانيال تمحي ملامح أحياء بدرنة
  • عرض 4 صورة
    العاصفة دانيال تمحي ملامح أحياء بدرنة
  • عرض 4 صورة
    العاصفة دانيال تمحي ملامح أحياء بدرنة
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وكالات:
جرفت السيول والفيضانات التي ضربت مدينة درنة، شرقي ليبيا، فجر اليوم، في جرف آلاف المنازل وسكانها إلى البحر، لتتغير ملامح المدينة.
ونشرت حسابات على موقع التواصل الاجتماعي إكس، مقاطع فيديو، للسيول التي جرفت المنازل في درنة.



وأفادت وكالة الأنباء الليبية، بأن حصيلة ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة وحدها ارتفعت إلى أكثر من 2000 وفاة وآلاف المفقودين.
وأكد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، أسامة حماد، أن أحياء سكنية اختفت بعد أن جرفتها السيول إلى البحر مع الآلاف من سكانها، لافتًا إلى أن "الوضع كارثي وغير مسبوق" في ليبيا، وذلك بحسب ما ذكرته الوكالة الليبية.
وطالب حماد العناصر الطبية والطبية المساعدة التوجه إلى درنة فورا لتقديم المساعدة.
وكانت العاصفة المتوسطية "دانيال" اجتاحت أمس الأحد مناطق عدة شرقي ليبيا، أبرزها مدن البيضاء والمرج، وسوسة ودرنة.

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العاصفة دانيال درنة ليبيا سيول ليبيا

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