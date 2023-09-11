إعلان

BBC

أحياء سكنية تختفي.. رئيس الحكومة الليبية: إعصار دانيال يتسبب بكارثة غير مسبوقة

07:00 م الإثنين 11 سبتمبر 2023

العاصفة دانيال تضرب ليبيا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات:
أكد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، أسامة حماد، أن أحياء سكنية اختفت بعد أن جرفتها السيول إلى البحر مع الآلاف من سكانها، لافتًا إلى أن "الوضع كارثي وغير مسبوق" في ليبيا، وذلك بحسب ما ذكرته الوكالة الليبية.
وطالب حماد العناصر الطبية والطبية المساعدة التوجه إلى درنة فورا لتقديم المساعدة.
وكانت العاصفة المتوسطية "دانيال" اجتاحت أمس الأحد مناطق عدة شرقي ليبيا، أبرزها مدن البيضاء والمرج، وسوسة ودرنة.

سوق مصراوى

العاصفة دانيال إعصار دانيال طقس ليبيا سيول ليبيا

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

العاصفة دانيال تصل مصر.. تغطية خاصة (فيديو وصور)