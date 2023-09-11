وكالات

أعلنت وزارة الداخلية المغربية، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 2681 وفاة و2501 إصابة، حسبما أفادت فضائية العربية.

وقالت الداخلية المغربية، اليوم الاثنين، إن عدد الوفيات بلغ 1591 بإقليم الحوز، و809 بإقليم تارودانت.

وتسابق فرق الإنقاذ المغاربة الزمن الاثنين بدعم من فرق أجنبية للعثور على ناجين وتقديم المساعدة لمئات المشردين الذين فقدوا منازلهم بعد أكثر من 48 ساعة على الزلزال المدمر الذي خلف 2122 قتيلا على الأقل حتى اللحظة.

وأعلن المغرب مساء الأحد أنه استجاب لأربعة عروض مساعدة قدمتها بريطانيا وإسبانيا وقطر والإمارات، والتي اقترحت تعبئة مجموعة من فرق البحث والإنقاذ، لمواجهة تداعيات الزلزال.