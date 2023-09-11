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BBC

حصيلة مرعبة.. الوكالة الليبية: 2000 وفاة في درنة جراء الفيضانات

06:08 م الإثنين 11 سبتمبر 2023

انهيار سدين بسبب شدة السيول

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وكالات:
أفادت وكالة الأنباء الليبية، بأن حصيلة ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة وحدها ارتفعت إلى أكثر من 2000 وفاة وآلاف المفقودين.
وأكد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، أسامة حماد، أن أحياء سكنية اختفت بعد أن جرفتها السيول إلى البحر مع الآلاف من سكانها، لافتًا إلى أن "الوضع كارثي وغير مسبوق" في ليبيا.
وطالب حماد العناصر الطبية والطبية المساعدة التوجه إلى درنة فورا لتقديم المساعدة.
وكانت العاصفة المتوسطية "دانيال" اجتاحت أمس الأحد مناطق عدة شرقي ليبيا، أبرزها مدن البيضاء والمرج، وسوسة ودرنة.

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