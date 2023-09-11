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BBC

العاصفة دانيال.. انهيار الطرق الرئيسية وسدين في درنة الليبية

04:46 م الإثنين 11 سبتمبر 2023

العاصفة دانيال

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وكالات

أعلنت بلدية درنة، اليوم الإثنين، انهيار معظم الطرق الرئيسية في درنة، وسدين، بسبب شدة السيول، مطالبة الجهات المختصة بفتح ممر بحري، حسبما أورد موقع "أخبار ليبيا".

وأصدر، رئيس الحكومة الليبية المكلفة أسامة حماد، اليوم الاثنين، قرارًا يعتبر درنة مدينة منكوبة بعد تعرضها لسيول وأمطار جارفة أضرت بالمدينة وسكانها.

وبحسب القرار فإن على كافة الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات والتدابير الاستثنائية اللازمة للتعامل مع الوضع في مدينة درنة وحماية السكان ومساعدتهم على تجاوز هذه الأزمة.

وارتفع عدد ضحايا العاصفة دانيال التي تضرب مدن شرق ليبيا، منذ أمس الأحد، إلى 150 قتيلاً حتى الآن، غمرتهم السيول والفيضانات، حسبما ذكرت "العربية".

وقالت مصادر حكومية وشهود اليوم الاثنين إن العاصفة دانيال، القادمة من البحر المتوسط، اجتاحت شرق ليبيا وألحقت أضرارًا بعدد من المنازل والطرق.

وأعلنت الحكومة الليبية حدادًا لمدة 3 أيام، وتنكيسًا للأعلام، عقب إعلان مدينة درنة منطقة منكوبة إثر سقوط أكثر من 150 قتيلاً.

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العاصفة دانيال درنة الليبية ليبيا

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