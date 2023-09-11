وزير مغربي: نرحب بالمساعدات الجزائرية بالتنسيق مع وزارة الخارجية
وكالات
رحب وزير العدل المغربي سيد عبد اللطيف وهبي بالمساعدات الجزائرية، مشيرًا إلى أن ذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
وتابع وزير العدل المغربي، اليوم الاثنين، أنه لا يمكن حصر خسائر زلزال المغرب الآن، مؤكدًا أنه لا يزال هناك أمل في العثور على مفقودين بالمناطق المنكوبة.
وطالب المواطنين بعدم الاقتراب من المباني القديمة بجنوب البلاد.
وأشار وهبي إلى أن فرق الإغاثة تجد صعوبة في الوصول للعالقين بالمناطق الوعرة، معربًا عن أمله في العثور على ناجين.
وأٌفاد التلفزيون المغربي اليوم الاثنين، بأن عدد قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد ارتفع إلى 2497 شخصًا، و2476 مصابًا.
وتسابق فرق الإنقاذ المغاربة الزمن، بدعم من فرق أجنبية للعثور على ناجين، وتقديم المساعدة لمئات المشردين الذين فقدوا منازلهم بعد أكثر من 48 ساعة على الزلزال المدمر.
وأعلن المغرب مساء الأحد أنه استجاب لأربعة عروض مساعدة قدمتها بريطانيا وإسبانيا وقطر والإمارات، والتي اقترحت تعبئة مجموعة من فرق البحث والإنقاذ، لمواجهة تداعيات الزلزال.
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