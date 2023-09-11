روسيا تؤكد عقد لقاء مرتقب بين بوتين والزعيم الكوري الشمالي

موسكو - (د ب أ)

أكد الكرملين، في بيان اليوم الاثنين، عقد لقاء مرتقب بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في فلاديفوستوك.

وقال الكرملين، على موقعه الإلكتروني الرسمي، إن كيم "سيقوم بزيارة رسمية إلى روسيا في الأيام المقبلة" وسيلتقي بوتين "بناء على دعوة" من الرئيس الروسي.

ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية تقريرا عن الاجتماع الأسبوع الماضي، ذكرت فيه أن كيم يعتزم التفاوض على إمدادات الأسلحة مع بوتين.

ونادرا ما يغادر كيم كوريا الشمالية، وعندما يفعل ذلك، فإنه يسافر مستقلا القطار المدرع.

وقالت الصحيفة، نقلا عن مسؤولين لم تذكر أسماءهم من الولايات المتحدة وحكومات حليفة لها، إن موسكو مهتمة بتأمين إمدادات الأسلحة والذخيرة لاستخدامها في حربها ضد أوكرانيا.

وأضافت الصحيفة أن بوتين يأمل في الحصول على قذائف مدفعية وأسلحة مضادة للدبابات من كوريا الشمالية، في حين يأمل كيم في الحصول على تكنولوجيا متقدمة للأقمار الاصطناعية والغواصات التي تعمل بالطاقة النووية، فضلا عن المساعدات الغذائية.

وأضاف تقرير صحيفة نيويورك تايمز أن الزيارة ستجري على هامش المنتدى الاقتصادي في فلاديفوستوك، على الساحل الشرقي لروسيا، في الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر الجاري. كما نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية تقريرا عن الاجتماع المرتقب.