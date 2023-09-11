معهد الجيوفيزياء المغربي: رصدنا مئات الهزات الارتدادية منذ يوم الزلزال
وكالات
قال مدير المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب ناصر جبور، إنه تم رصد 10 هزات ارتدادية (توابع الزلزال) محسوسة ومئات الهزات الارتدادية غير المحسوسة منذ يوم الزلزال الذي ضرب البلاد وتسبب في أضرار هائلة وخسائر في الأرواح.
وأشار مدير المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب، إلى أنه من المتوقع استمرار الهزات الارتدادية في المغرب لعدة أشهر مقبلة.
وأٌفاد التلفزيون المغربي اليوم الاثنين، بأن عدد قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد ارتفع إلى 2497 شخصًا، و2476 مصابًا.
هذا وتسابق فرق الإنقاذ المغاربة الزمن الاثنين بدعم من فرق أجنبية للعثور على ناجين وتقديم المساعدة لمئات المشردين الذين فقدوا منازلهم بعد أكثر من 48 ساعة على الزلزال المدمر الذي خلف 2122 قتيلا على الأقل حتى اللحظة.
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