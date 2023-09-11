ارتفاع عدد ضحايا زلزال المغرب إلى 2497 قتيلاً

وكالات

أٌفاد التلفزيون المغربي اليوم الاثنين، بأن عدد قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد ارتفع إلى 2497 شخصًا، و2476 مصابًا.

هذا وتسابق فرق الإنقاذ المغاربة الزمن الاثنين بدعم من فرق أجنبية للعثور على ناجين وتقديم المساعدة لمئات المشردين الذين فقدوا منازلهم بعد أكثر من 48 ساعة على الزلزال المدمر الذي خلف 2122 قتيلا على الأقل حتى اللحظة.

وأعلن المغرب مساء الأحد أنه استجاب لأربعة عروض مساعدة قدمتها بريطانيا وإسبانيا وقطر والإمارات، والتي اقترحت تعبئة مجموعة من فرق البحث والإنقاذ، لمواجهة تداعيات الزلزال.