إعلان

BBC

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال المغرب إلى 2122 قتيلا و2421 مصابا

10:22 م الأحد 10 سبتمبر 2023

زلزال المغرب

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

الرباط - (د ب أ):
أعلنت وزارة الداخلية المغربية اليوم الأحد في حصيلة محدثة تفيد بأن عدد الوفيات الذي خلفته الهزة الأرضية بلغ 2122 شخصا، وعدد الجرحى 2421.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن عدد الوفيات بلغ 1351 بإقليم الحوز مركز الزلزال ، و492 بإقليم تارودانت، و201 بإقليم شيشاوة، و17 بعمالة مراكش،بحسب وكالة الأنباء المغربية .
وأكدت الوزارة أن السلطات العمومية تواصل جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين من الضحايا، وتعبئة كل الإمكانات اللازمة لمعالجة آثار هذه الفاجعة المؤلمة.
ووقع الزلزال على بعد حوالي 70 كيلومترا جنوب غرب مدينة مراكش المغربية وعلى عمق 5ر18 كيلومترا، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

سوق مصراوى

زلزال المغرب ضحايا زلزال المغرب زلزال المغرب اليوم

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مليون يورو للمغرب من الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر
محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

عاجل | الخارجية تعلق على إعلان إثيوبيا إتمام الملء الرابع والأخير لسد النهضة