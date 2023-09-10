إصابة 5 عسكريين لبنانيين إثر سقوط قذائف في مخيم عين الحلوة
وكالات:
أعلن الجيش اللبناني، إصابة 5 عسكريين، إثر الاشتباكات المسلحة داخل مخيم عين الحلوة، بعدما سقطت 3 قذائف في مركزين عائدين لوحدات الجيش المنتشرة في محيط المخيم.
وأضاف الجيش اللبناني، أن بين العسكريين الخمسة المصابين بينهم إصابة بحالة حرجة. وجرى نقله إلى المستشفيات المجاورة لتلقي العلاج.
وأعادت قيادة الجيش اللبناني تحذير الأطراف المعنية داخل المخيم من مغبّة تعريض المراكز العسكرية وعناصرها للخطر، مؤكدة أنّ الجيش سيتخذ الإجراءات المناسبة.
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