إعلان

BBC

إصابة 5 عسكريين لبنانيين إثر سقوط قذائف في مخيم عين الحلوة

09:12 م الأحد 10 سبتمبر 2023

عين الحلوة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات:
أعلن الجيش اللبناني، إصابة 5 عسكريين، إثر الاشتباكات المسلحة داخل مخيم عين الحلوة، بعدما سقطت 3 قذائف في مركزين عائدين لوحدات الجيش المنتشرة في محيط المخيم.
وأضاف الجيش اللبناني، أن بين العسكريين الخمسة المصابين بينهم إصابة بحالة حرجة. وجرى نقله إلى المستشفيات المجاورة لتلقي العلاج.
وأعادت قيادة الجيش اللبناني تحذير الأطراف المعنية داخل المخيم من مغبّة تعريض المراكز العسكرية وعناصرها للخطر، مؤكدة أنّ الجيش سيتخذ الإجراءات المناسبة.

سوق مصراوى

مخيم عين الحلوة الجيش اللبناني سقوط قذائف

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

عاجل | الخارجية تعلق على إعلان إثيوبيا إتمام الملء الرابع والأخير لسد النهضة