تقرير: الجنرال الروسي سوروفيكين يرأس الدفاع الجوي لدول الكومنولث
موسكو - (د ب أ):
أفادت تقارير إعلامية روسية أنه تم اختيار الجنرال الروسي، سيرجي سوروفيكين، لتولي رئاسة لجنة تنسيق شؤون الدفاع الجوي لكومنولث الدول المستقلة .
وأورد نبأ هذه الترقية، المنصة الإخبارية الروسية "يوروآشيا ديلي" الموالية للحكومة، نقلا عن مجلس وزراء دفاع كومنولث الدول المستقلة "سي آي إس".
وكومنولث الدول المستقلة هو منظمة حكومية دولية إقليمية تشكلت في منطقة أوراسيا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.
وذكر التقرير أن القرار جاء بالإجماع. ولم يعلق الكرملين في بادئ الأمر على التعيين.
وبعد أن شنت موسكو حربا واسعة النطاق على أوكرانيا، تولى سوروفيكين منصب رئيس أركان القوات الروسية في أوكرانيا من أكتوبر عام 2022 إلى يناير عام 2023.
ويعتبر سوروفيكين أحد أهم حلفاء الزعيم الراحل لمجموعة فاجنر الروسية الخاصة، يفجيني بريجوجين، في صراعه على السلطة مع وزير الدفاع، سيرجي شويجو، ورئيس الأركان العامة، فاليري جراسيموف.
وعلى الرغم من أن سوروفيكين ندد علانية بتمرد قوات بريجوجين في يونيو، لم يظهر علنا مجددا بعد ذلك.
وفي أغسطس، تم عزله من منصبه كرئيس لقوات الفضاء الروسية، وفقا لتقارير.
وكانت أول صورة شوهدت للجنرال، يوم الثلاثاء الماضي.
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