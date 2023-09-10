الخارجية تعلق على إعلان إثيوبيا إتمام الملء الرابع والأخير لسد النهضة

وكالات:

أكدت وزارة الخارجية، أن استمرار إجراءات ملء خزان سد النهضة دون اتفاق مع دولتي المصب يعد انتهاك لإعلان المبادئ ومخالفة قانونية.

وقالت الخارجية في بيان، اليوم الأحد، إنه اتصالا بما تم الإعلان عنه يوم الأحد، حول إتمام إثيوبيا عملية الملء الرابع لخزان سد النهضة، فإن ذلك يعد استمرارا من جانب إثيوبيا في انتهاك إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان عام 2015، والذي ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث على قواعد ملء وتشغيل السد الإثيوبي قبل الشروع في عملية الملء.

وأضافت الخارجية أن اتخاذ إثيوبيا لمثل تلك الإجراءات الأحادية يعد تجاهلا لمصالح وحقوق دولتي المصب وأمنها المائي الذي تكفله قواعد القانون الدولي.

وأشارت إلى أن هذا النهج وما ينتج عنه من آثار سلبية، يضع عبئا على مسار المفاوضات المستأنفة، والتي تم تحديد أربعة أشهر للانتهاء منها، والمعقود الأمل في أن تشهد جولتها القادمة المقرر عقدها في أديس أبابا، انفراجة ملموسة وحقيقة على مسار التوصل إلى اتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.