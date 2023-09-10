واشنطن تحذر من أن الطقس السيء سيعيق هجوم أوكرانيا

واشنطن - (د ب أ):

قال الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية إن القوات الأوكرانية لديها على الأرجح 35 أو 40 يوما متبقية قبل أن يتسبب الطقس في تعقيد عمليات هجومهم المضاد.

وقال ميلي، وهو مستشار عسكري بارز للرئيس الأمريكي جو بايدن في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بثتها اليوم الأحد إنه "لا يزال هناك قدرا معقولا من الوقت".

وأوضح ميلي أن الجيش الأوكراني حقق تقدما مستمرا وحافظ على قوة قتالية معقولة، لكن المعركة لم تنته بعد.

وأضاف الجنرال ميلي إنه في خلال شهر تقريبا، سيبدأ الطقس السيء "وستبدأ الأمطار في الهطول، وستصبح الأرض موحلة. سيكون من الصعب المناورة في هذه المرحلة، ثم سيبدأ الشتاء القارس".

وقال إنه في الوقت الحالي، من المبكر للغاية القول ما إذا كان الهجوم المضاد الأوكراني قد فشل أم لا.

وتواجه أوكرانيا غزوا روسيا شاملا منذ فبراير 2022. وقد بدأت كييف هجومها المضاد قبل ثلاثة أشهر، والذي قال العديد من المراقبين إنه هجوم بطيء. وفي الأيام الأخيرة أعلنت كييف تحقيق مكاسب عسكرية.