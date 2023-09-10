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زلزال المغرب.. الجزائر: أعددنا مخططًا للمساعدات في حال قبول الرباط

05:22 م الأحد 10 سبتمبر 2023

وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف

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وكالات

أعلن وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، اليوم الأحد، أن بلاده أعدت مخططًا طارئا للمساعدة في حال قبول المغرب، بعد كارثة الزلزال المدمر الذي راح ضحيته أكثر من 2000 شخص.

وقال عطاف، إن الجزائر عرضت إرسال فريق إنقاذ من 80 متخصصًا إلى المغرب، مشيرًا إلى أن بلاده مستعدة لإرسال مساعدات إنسانية.

وقررت الجزائر السبت فتح مجالها الجوي أمام الرحلات الإنسانية نحو المغرب إثر الزلزال العنيف الذي ضرب المملكة وأودى بحياة 1037 شخصا على الأقل حتى اللحظة. إضافة إلى ذلك أبدت "السلطات الجزائرية العليا، استعدادها لوضع كافة الإمكانيات المادية والبشرية، تضامنا مع الشعب المغربي الشقيق، وذلك في حال طلب من المملكة المغربية" وفقًا لبيان صادر عن الرئاسة الجزائرية.

يشار إلى أن الجزائر قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب قبل عامين.

ارتفعت حصيلة الزلزال الأعنف من نوعه الذي ضرب المغرب ليل الجمعة السبت إلى 2012 شخصًا، وعدد الجرحى 2059، حالة 1404 منهم خطيرة، حتى حدود العاشرة ليلاً بالتوقيت المحلي، وفق ما أفادت وزارة الداخلية.

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