إسبانيا ترسل فريق إنقاذ للمغرب بعد تلقي طلبًا رسميًا
مدريد - (د ب أ)
أرسل الجيش الإسباني فريق إنقاذ متخصص إلى المغرب بعد الزلزال المدمر الذي ضرب الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.
وذكرت وزارة الدفاع الإسبانية على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعى تويتر سابقا أن 56 عضوا من وحدة الطوارئ العسكرية ( يو إم إى ) استقلوا طائرة نقل من طراز "إيه 400" فى سرقسطة مع أربعة كلاب بحث مدربة .
وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن هذه الخطوة جاءت بعد أن أرسل المغرب طلبا رسميا للمساعدة إلى إسبانيا.
ويتواجد بالفعل اليوم الأحد أعضاء من منظمة رجال إطفاء بلا حدود الإسبانية في المغرب حيث سافروا برا إلى المنطقة الأكثر تضررا في جبال أطلس جنوب مدينة مراكش، وهي منطقة سياحية شهيرة .
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