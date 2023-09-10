زلزال المغرب.. الأمم المتحدة: عدد المتضررين في مراكش يصل إلى 300 ألف شخص

الرباط - (بي بي سي)

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب ليلة الجمعة قد أضر بـ300 ألف شخص في مراكش غربي البلاد وفي المناطق المحيطة.

ويعد إقليم الحوز جنوب غرب مدينة مراكش التي تعتبر مقصدا سياحيا كبيرا مركز الزلزال العنيف الذي ضرب تلك المنطقة على نحو غير معتاد بقوة وصلت إلى 6.8 درجة.

وذكر المكتب أنه "يراقب الوضع عن كثب ويقف على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم" في جهود الاستجابة للزلزال.

كانت الأمم المتحدة أعلنت في بيان سابق أنها تواصلت مع الحكومة المغربية وعرضت دعم المنظمة الدولية في جهود إغاثة السكان المتضررين.

وأشارت التقارير بإجماع إلى أن زلازل بهذا الحجم في تلك المنطقة هو أمر غيرشائع نسبيا.

وبدأت الهزات الارتدادية في البلاد في أعقاب كارثة الزلزال، ويحذر خبراء من أنه يمكنها أن تتواصل لبضعة أيام.