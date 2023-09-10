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BBC

هزة أرضية بقوة 3.9 درجة تضرب مراكش

03:53 م الأحد 10 سبتمبر 2023

زلزال المغرب- حجم الدمار في مدينة مراكش التاريخية

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وكالات

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الأحد، عن رصد هزة أرضية بقوة 3.9 درجة على عمق 10 كم بالقرب من مراكش، حسبما ذكرت فضائية "المغاربية".

ونقلت فضائية "المغاربية" عن مرصد الزلازل الأورومتوسطي قوله، إن الهزة الأرضية المسجلة بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر على بعد 77 كم جنوب غرب مراكش.

بدوره توقع معهد الجيوفيزياء المغربي، استمرار الهزات الارتدادية عدة أشهر، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه لا يتوقع هزات ارتدادية قوية في الأيام القليلة المقبلة.

ارتفعت حصيلة الزلزال الأعنف من نوعه الذي ضرب المغرب ليل الجمعة السبت إلى مقتل 2012 شخصًا، وإصابة 2059، بينهم 1404 حالة خطيرة". وفق ما أفادت وزارة الداخلية المغربية.

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