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BBC

مقتل 40 شخصًا جراء قصف جوي استهدف سوقًا جنوبي الخرطوم

03:39 م الأحد 10 سبتمبر 2023

السودان

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الخرطوم - ( د ب أ )


قتل 40 شخصا، اليوم الأحد، في قصف جوي استهدف سوقا في ضاحية جنوبي العاصمة السودانية الخرطوم.

وأعلنت غرفة طوارئ جنوب الحزام في الخرطوم، في منشور أوردته عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" اليوم ، :"ارتفع عدد ضحايا مجزرة سوق قورو بمنطقة مايو جنوب الحزام جراء القصف الجوي إلى 40 قتيلا ومازالت الحالات تتوافد إلى مستشفى بشائر".

وأشارت إلى توافد حالات الإصابات و الوفيات منذ فجر اليوم بسبب تعرض المنطقة لقصف جوي، داعية الكوادر الطبية والمتطوعين بالمنطقة التوجه نحو مستشفى بشائر في أسرع وقت ، كما ناشدت المواطنين بالتوجه للتبرع بالدم.

وتضم غرفة طوارئ جنوب الحزام عدة أحياء جنوبي العاصمة الخرطوم من بينها الأزهري والسلمة ومايو والأندلس، وهي المشرفة على مستشفى بشائر.

ومنذ منتصف أبريل الماضي، اندلعت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بولاية الخرطوم وسرعان ما انتقل القتال إلى مناطق في إقليمي كردفان ودارفور.

سوق مصراوى

الخرطوم قصف جوي العاصمة السودانية

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