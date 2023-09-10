وزير بريطاني سابق: أعضاء بالبرلمان حاولوا الانتحار
لندن - (د ب أ)
قال وزير سابق من حزب المحافظين البريطاني، إن هناك أعضاء في البرلمان حاولوا قتل أنفسهم بسبب طبيعة الوظيفة "التي تكاد أن تكون غير مستدامة".
ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" اليوم الأحد عن وزير التنمية الدولية السابق، روري ستيوارت، القول إن عدم انتحار بعض من زملائه السابقين، يعد "معجزة"، بينما تعرض آخرون "لانهيار تام في الأماكن العامة".
وقال ستيوارت في حديثه لمحطة "جي بي نيوز" البريطانية، الذي يأتي قبيل نشر مذكراته الجديدة التي تحمل اسم "بوليتيكس أون ذا إيدج": "لا أرغب في التحدث عن التفاصيل، لأن هذا هو أمر شخصي للغاية بالنسبة للأشخاص، ولكن نعم، لقد حاول زملائي قتل أنفسهم".
وأضاف: "هؤلاء هم أشخاص أعرفهم. كادوا أن يقتلوا أنفسهم، وبطرق خطيرة للغاية. إنها معجزة أنهم لم يموتوا".
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