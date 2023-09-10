إعلان

BBC

وزير بريطاني سابق: أعضاء بالبرلمان حاولوا الانتحار

03:34 م الأحد 10 سبتمبر 2023

روري ستيوارت

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

لندن - (د ب أ)

قال وزير سابق من حزب المحافظين البريطاني، إن هناك أعضاء في البرلمان حاولوا قتل أنفسهم بسبب طبيعة الوظيفة "التي تكاد أن تكون غير مستدامة".

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" اليوم الأحد عن وزير التنمية الدولية السابق، روري ستيوارت، القول إن عدم انتحار بعض من زملائه السابقين، يعد "معجزة"، بينما تعرض آخرون "لانهيار تام في الأماكن العامة".

وقال ستيوارت في حديثه لمحطة "جي بي نيوز" البريطانية، الذي يأتي قبيل نشر مذكراته الجديدة التي تحمل اسم "بوليتيكس أون ذا إيدج": "لا أرغب في التحدث عن التفاصيل، لأن هذا هو أمر شخصي للغاية بالنسبة للأشخاص، ولكن نعم، لقد حاول زملائي قتل أنفسهم".

وأضاف: "هؤلاء هم أشخاص أعرفهم. كادوا أن يقتلوا أنفسهم، وبطرق خطيرة للغاية. إنها معجزة أنهم لم يموتوا".

سوق مصراوى

روري ستيوارت وزير بريطاني سابق أعضاء في البرلمان حاولوا الانتحار وزير التنمية الدولية السابق

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مقتل 40 شخصًا جراء قصف جوي استهدف سوقًا جنوبي الخرطوم
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

زلزال المغرب الأقوى منذ 120 عاما بالمنطقة.. أكثر من ألف قتيل و 300 ألف متضرر (تغطية خاصة)