عمال إغاثة ألمان يعرضون تقديم المساعدة لضحايا زلزال المغرب

دوسلدورف - (د ب أ)

قال متحدث باسم الوكالة الفيدرالية الألمانية للإغاثة الفنية (تي.إتش.دبليو) لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) اليوم الأحد إن عمال الإغاثة من الوكالة مستعدون وينتظرون مساعدة الآلاف من ضحايا الزلزال الذي وقع أمس الأول الجمعة في المغرب.

وأضاف المتحدث أن المغرب لم يقدم حتى الآن طلبا رسميا، ولهذا السبب "لا يمكنهم اتخاذ إجراء".

غير أن أكثر من 50 من عمال الإغاثة من الوكالة، احتشدوا بالقرب من مطار/كولونيا/بون، بعد ظهر أمس السبت، مستعدون للإقلاع. وهناك العديد من الكلاب البوليسية على أهبة الاستعداد أيضا.

وأوضح المتحدث أنه في حالة وجود طلب، ربما تتوجه قوات الطوارئ جوا، في غضون ما بين ساعتين وثلاث تقريبا، بعد وصول الطائرة وتحميل الطائرة بالمعدات .

ومع ذلك، كلما طال انتظارهم، ربما قل نجاحهم، حيث أصبح إنقاذ الضحايا ، المدفونين أحياء أقل احتمالا مع مرور الوقت.