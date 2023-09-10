إسبانيا تعلن إرسال فرق بحث وإنقاذ إلى المغرب

مدريد - (ا ف ب)

أعلنت إسبانيا أنها سترسل فرق بحث وإنقاذ إلى المغرب لدعم السلطات المحلية في عمليات الإغاثة بعد الزلزال المدمر.

وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس لإذاعة "راديو كاتالونيا" إن هذه المعونة "مؤشر على التضامن الإسباني والشعور بالصداقة الذي يجمع الشعب الإسباني بالشعب المغربي"، مشيرا إلى أنه تلقى اتصالا من رئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش في وقت مبكر الأحد لطلب المساعدة.

وأكد الوزير الإسباني أن مدريد ستقدّم "مساعدة بقدر ما يحتاج إليه المغرب، بداية ما نعدّه هو فرق بحث وإنقاذ لأن محاولة العثور على أكبر عدد ممكن من الأحياء وانقاذهم هو أمر طارئ. ومتى حان الوقت لإعادة الإعمار، ستكون المساعدة الإسبانية جاهزة أيضا".

ولم يقدم ألباريس تفاصيل إضافية، إلا أن متحدثا باسم وزارة الداخلية أكد أن إسبانيا مستعدة لترسل "فورا" 65 عنصرا من وحدة الطوارئ العسكرية للمساعدة في جهود البحث والإنقاذ. وهذه الوحدة هي فصيل من القوات المسلحة الإسبانية تمّ تشكيله بهدف التدخل السريع في الظروف الطارئة مثل حرائق الغابات والفيضانات والزلازل.