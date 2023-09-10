رئيس الوزراء البريطاني يلتقي نظيره الصيني خلال قمة العشرين في الهند

نيودلهي - (د ب أ)

حذر رئيس وزراء بريطانيا، ريشي سوناك نظيره الصيني من "مخاوفه الجوهرية" بشأن تدخل بكين في الديمقراطية بعد اعتقال باحث برلماني للاشتباه في قيامه بالتجسس .

والتقى سوناك مع لي تشيانج في قمة مجموعة العشرين في نيودلهي اليوم الأحد، بعد ساعات من ظهور أنباء بشأن اعتقال شخصين في المملكة المتحدة، بموجب قانون الأسرار الرسمية، حسب وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه.ميديا" اليوم الأحد.

وأحدهما باحث، لديه صلات بالعديد من كبار أعضاء البرلمان من حزب المحافظين، بما في ذلك وزير الأمن، توم توجندهات ورئيسة لجنة الشؤون الخارجية، أليسيا كيرنز.

وتم اعتقال البريطاني إلى جانب رجل آخر، من قبل رجال شرطة في 13 مارس الماضي، للاشتباه في تجسسهما لصالح بكين، طبقا لما ذكرته صحيفة "صنداي تايمز".

والتقى سوناك، الذي واجه انتقادات من بعض المحافظين البارزين، بالسعي لإقامة علاقة مع الصين، التي يعتبرون أنها تمثل تهديدا متزايدا، مع لي على هامش قمة مجموعة العشرين الدولية صباح اليوم الأحد.