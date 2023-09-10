بالحمد والتكبير.. فيديو يرصد رد فعل داعية مغربي لحظة وقوع الزلزال

كتبت- سلمى سمير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يُظهر داعية إسلامي مغربي في بث مباشر لحظة وقوع الزلزال المُدمر، الذي أصاب المغرب ليل الجمعة الماضية، بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر.

واستقبل الشيخ لحظة وقوع الزلزال بابتسامة دون إظهار أي علامات تدل على الخوف أو الفزع مع ترديد عبارات "لا إله إلا الله والحمدلله والله أكبر". ولم يخرج الداعية أثناء البث المباشر من الغرفة بل ظل يبتسم ويردد الأدعية.

حافظ على ابتسامته وظل يردد "الله أكبر والحمدلله" بهدوء.. فيديو يظهر تماسك داعية مغربي في بث مباشر لحظة وقوع الزلزال pic.twitter.com/oPmnsHnDip — الحاج ابو علي حساب جديد (@ljbwly2196736) September 10, 2023

وضرب زلزال المغرب في تمام الساعة الـ 11 مساء صٌنف كونه الأعنف منذ أكثر من قرن من الزمان. وأسفر عن مقتل 2012 شخصًا، وإصابة 2059، بينهم 1404 حالة خطيرة، حسبما أفادت وزارة الداخلية المغربية.

ولا تزال عمليات الإغاثة متواصلة لانتشال الضحايا والعالقين من تحت الأنقاض، وتقديم الإسعافات للمصابين.