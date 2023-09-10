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زلزال المغرب.. معهد الجيوفيزياء: أقوى هزة ارتدادية وصلت لـ 5.9 درجة

12:26 م الأحد 10 سبتمبر 2023

زلزال المغرب- حجم الدمار في مدينة مراكش التاريخية

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وكالات

أكد معهد الجيوفيزياء المغربي اليوم الأحد أن زلزال الحوز كان الأشد قوة منذ فترة طويلة موضحًا أن الزلزال كان سطحيًا، حسبما ذكرت العربية.

وقال معهد الجيوفيزياء المغربي، إن أقوى الهزات الارتدادية وصلت إلى 5.9 على مقياس ريختر، مشيرًا إلى أن آخر هزة ارتدادية كانت بقوة 4.5 على مقياس ريختر وتم تسجيلها صباح اليوم.

سجل مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم الأحد، هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر على بعد 77 كم ضربت جنوب غرب مراكش، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وكان معهد الجيوفيزياء المغربي، أكد السبت، أن الهزة الارتدادية الأولى بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد بقوة 6.9 درجة على مقياس ريختر، كانت الأقوى، مشيرًا إلى أن مستوى النشاط يتضاءل.

وتوقع معهد الجيوفيزياء المغربي، استمرار الهزات الارتدادية عدة أشهر، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه لا يتوقع هزات ارتدادية قوية في الأيام القليلة المقبلة.

ارتفعت حصيلة الزلزال الأعنف من نوعه الذي ضرب المغرب ليل الجمعة السبت إلى مقتل 2012 شخصًا، وإصابة 2059، بينهم 1404 حالة خطيرة". وفق ما أفادت وزارة الداخلية المغربية.

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