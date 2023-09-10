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BBC

على هامش قمة العشرين.. تركيا: السيسي وأردوغان بحثا القضايا الإقليمية والعالمية

12:24 م الأحد 10 سبتمبر 2023

السيسي يلتقي أردوغان على هامش قمة العشرين

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وكالات

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بنظيره التركي رجب طيب إردوغان، اليوم الأحد، على هامش قمة مجموعة العشرين في العاصمة الهندية نيودلهي.

وقالت الرئاسة التركية، في بيان لها الأحد، إن أردوغان بحث العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الطاقة والقضايا الإقليمية والعالمية مع الرئيس عبدالفتاح السيسي في اجتماع على هامش قمة مجموعة العشرين.

‏‎وبحسب بيان، صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيسين أكدا أهمية العمل من أجل دفع مسار العلاقات بين البلدين والبناء على التقدم الملموس في سبيل استئناف مختلف آليات التعاون الثنائي.

كما أعربا عن الحرص على تعزيز التعاون الإقليمي، كنهج استراتيجي راسخ، وذلك في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة والنوايا الصادقة، وبما يسهم في صون الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط.

‏‎وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول تبادل الرؤى بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن سبل تكثيف التشاور والتنسيق بين البلدين لتعزيز مجمل جوانب العلاقات الثنائية، بما يصب في صالح الدولتين والشعبي.

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