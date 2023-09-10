صحيفة بريطانية: قائد فاجنر لا يزال حيًا

لندن - (بي بي سي)

نشرت صحيفة "ميل أون صنداي" البريطانية اليوم الأحد، تقريرًا مفاده أن زعيم مرتزقة فاجنر يفجيني بريغوجين لا يزال حيا يرزق، ولكن هذه المرة في فنزويلا!

ونقلاً عن باحث سياسي روسي يُدعى فاليري سولوفي، ينعم بريغوجين بصحة جيدة حيث يعيش مختبئاً في جزيرة مرجريتا بفنزويلا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاستخبارات العسكرية الأوكرانية تحدثت مؤخرا عن احتمالية أن يكون بريغوجين لا يزال حيا، مؤكدة أنه لا يمكنها تأكيد خبر وفاته.

ويتعهد الباحث السياسي سولوفي -والذي يراه البعض من منظرّي المؤامرات- بالكشف عن مكان بريغوجين.

ويقول سولوفي إن زعيم فاجنر كان قد تلقّى تحذيرا من التعرّض للاغتيال وبأن الطائرة التي كان عليه أن يستقلها ستتحطم، ومن ثمّ لم يكن على متنها ساعة تحطمها.

وتحدّث سولوفي عن صفقة أُبرمت بين عدة أطراف بينها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تقضي بأن يختفي بريغوجين عن الأنظار.

على أن بريغوجين قد يُسمح له بمعاودة الظهور، ولكن ذلك لن يكون قبل وفاة بوتين، الذي زعم سولوفي أنه يعاني مرضا عُضالا، وأن هذا الشخص الذي يظهر في الكرملين بين الحين والآخر ليس إلا أحدُ شبيهين للرئيس بوتين يخضعان لسيطرة أجهزة الاستخبارات الروسية.