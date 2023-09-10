زلزال جديد بقوة 4.5 ريختر يضرب المغرب

وكالات

سجل مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم الأحد، هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر على بعد 77 كم ضربت جنوب غرب مراكش، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وكان معهد الجيوفيزياء المغربي، أكد السبت، أن الهزة الارتدادية الأولى بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد بقوة 6.9 درجة على مقياس ريختر، كانت الأقوى، مشيرًا إلى أن مستوى النشاط يتضاءل.

وتوقع معهد الجيوفيزياء المغربي، استمرار الهزات الارتدادية عدة أشهر، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه لا يتوقع هزات ارتدادية قوية في الأيام القليلة المقبلة.

ارتفعت حصيلة الزلزال الأعنف من نوعه الذي ضرب المغرب ليل الجمعة السبت إلى مقتل 2012 شخصًا، وإصابة 2059، بينهم 1404 حالة خطيرة". وفق ما أفادت وزارة الداخلية المغربية.