اعتقال 60 شخصًا في الدنمارك خلال احتجاجات ضد مهرجان إريتري

كوبنهاجن - (د ب أ)

اعتقلت الشرطة الدنماركية، يوم السبت 60 شخصا في كوبنهاجن، بعد اندلاع اشتباكات على هامش مهرجان إريتري حاول خلاله المعارضون الوصول إلى الحدث.

وعندما منع أفراد الشرطة المتظاهرين من دخول المهرجان تم رشقهم بالحجارة. وردت الشرطة بالغاز المسيل للدموع. ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

ووفقا للشرطة الدنماركية، فإن الحادث يتعلق بنزاع بين مجموعات إريترية متنافسة.

وينظم المهرجانات الإريترية عادة أنصار الحكومة في أسمرة، مما يجعلها هدفا لمعارضي الحكومة الذين فروا في كثير من الأحيان من الاضطهاد في إريتريا.

ووقعت حوادث مماثلة في العديد من الدول الأوروبية، بما في ذلك ألمانيا والسويد، وكذلك في إسرائيل.

وتقع إريتريا، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 3 ملايين نسمة، في شمال شرقي أفريقيا على البحر الأحمر وهي معزولة دوليا إلى حد كبير.

ومنذ حصولها على الاستقلال عن إثيوبيا قبل 30 عاما، حكم الرئيس أسياس أفورقي البلاد في ظل دكتاتورية الحزب الواحد.

ويتم حظر الأحزاب الأخرى وفرض قيود على حرية التعبير والصحافة بشدة.

بالإضافة إلى ذلك، هناك نظام صارم للخدمة العسكرية والعمل القسري، والذي يهرب منه الكثير من الناس إلى خارج البلاد.