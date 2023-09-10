حصيلة القتلى بلغت 2059 شخص.. المغرب يبدأ في تشييع ضحايا الزلزال المدمر

الرباط - (ا ف ب)

بدأ المغرب في تشييع ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد ليل الجمعة السبت، فيما أعلنت وزارة الداخلية المغربية ارتفاع حصيلة القتلى إلى أكثر من ألفي شخص، مشيرة إلى أن أعداد المصابين بلغت 2059 بينهم أكثر من 1400 حالاتهم حرجة.

وعبرت عدة عواصم في العالم عن تضامنها مع المملكة وشعبها من بينها الجارة الجزائر التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط منذ نحو عامين.

ارتفعت حصيلة الزلزال الأعنف من نوعه الذي ضرب المغرب ليل الجمعة السبت إلى 2012 شخصًا، وعدد الجرحى 2059، حالة 1404 منهم خطيرة، حتى حدود العاشرة ليلاً بالتوقيت المحلي، وفق ما أفادت وزارة الداخلية.