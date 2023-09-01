واشنطن ترى "تقدما ملحوظا" للقوات الأوكرانية في معارك جنوب البلاد

واشنطن - (د ب أ):

تحرز القوات الأوكرانية "تقدما ملحوظا" في هجومها المضاد لاستعادة منطقة زابوريجيا بجنوب البلاد، خلال الساعات الاثنتين والسبعين الماضية، وفقا لتقييم أجرته واشنطن.

وحقق الجيش الأوكراني نجاحات في هجماته على الخط الأول المؤمن تأمينا شديدا للدفاعات الروسية في الجنوب، بما في ذلك استعادة قرية روبوتين.

وتهدف أوكرانيا إلى التقدم إلى بحر أزوف، الذي لا يزال يبعد حوالي 80 كيلومترا، وقطع خطوط إمدادات الجيش الروسي، عبر ما يطلق عليه بالجسر البري الرابط بين روسيا وشبه جزيرة القرم.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، اليوم الجمعة: "لاحظنا خلال الساعات الاثنتين والسبعين الماضية أو نحو ذلك، بعض التقدم الملحوظ من جانب القوات المسلحة الأوكرانية في التقدم على الخط الجنوبي بمنطقة زابوريجيا، وتحقق بعض النجاح ضد الخط الثاني للدفاعات الروسية".

وذكر أن "هذا لا يعني أنهم غير مدركين أنه لا يزال أمامهم بعض من أصعب أعمال القتال حيث يحاولون التقدم جنوبا أكثر".