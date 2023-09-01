طلب تحنيط جثته واعتزم الترشح لرئاسة اسكتلندا.. لمحات من حياة محمد الفايد

وكالات:

توفي رجل الأعمال المصري الشهير، محمد الفايد، عن عمر يناهز 94 عاما، بعد مسيرة مليئة بالنجاحات، ومثيرة للجدل.

ولد الفايد، في 27 يناير 1929، بالإسكندرية، لأسرة متوسطة، لكنه سرعان ما تحول إلى أحد أبرز رجال الأعمال في مصر والعالم، مستحوذا على العديد من العلامات التجارية المرموقة.

عاش الفايد معظم حياته في بريطانيا. وصنف بين أبرز رجال الأعمال العرب، بثروة تقدر بـ2 مليار دولار تقريبا وفقا لفوربس.

وذكرت موسوعة بريتانيكا البريطانية، أن الفايد استحوذ على علامات تجارية وممتلكات عقارية، بينها فندق ريتز في باريس، ومتجر هارودز في لندن.

وعُرف عن الفايد اشتباكاته مع العائلة المالكة البريطانية، والتي تصاعدت بعد مقتل نجله دودي وديانا أميرة ويلز، في حادث سيارة عام 1997.

نشأة متواضعة

عمل محمد الفايد، في بيع ماكينات الحياكة هو أول عمل اشتغل به، وفقا لبي بي سي.

وتعرف الفايد على عدنان خاشقجي، تاجر الأسلحة السعودي المشهور، الذي كان سببا في إحداث نقلة كبيرة بحياة الملياردير المصري العملية.

وفي العام 1954، تزوج من سميرة خاشقجي، أخت تاجر الأسلحة السعودي عدنان خاشقجي، وأنجب منها طفلًا واحدًا، هو عماد الدين محمد عبد المنعم فايد، المعروف باسم "دودي"، ولكن سرعان ما انفصل الزوجان بعد عامين.

أدار الفايد شركة شحن، قبل أن يصبح في الستينيات مستشارًا لسلطان بروناي، الذي كان يُدرج في كثير من الأحيان كواحد من أغنى الرجال في العالم.

وفي السبعينيات، انتقل الفايد إلى إنجلترا، حيث أمضى معظم حياته.

وعمل الفايد لفترة وجيزة في شركة التعدين لونرو، وفي عام 1979 استحوذ على فندق ريتز الشهير في باريس.

وتزوج من عارضة الأزياء والممثلة الفنلندية هيني واثين، في العام 1985، وهو نفس العام الذي أضاف فيه متجر هارودز متعدد الأقسام إلى مجموعته من الأصول.

وفي مارس من ذلك العام، استحوذت شركة الفايد للاستثمار والثقة على حصة مسيطرة في هاوس أوف فريزر، الشركة الأم لهارودز، بالإضافة إلى 100 قسم آخر.

رفض بريطاني

وعلى الرغم من أن الفايد تقدم بطلب للحصول على الجنسية البريطانية مرتين على الأقل، إلا أن طلباته تم رفضها باستمرار.

وفي العام 1994، تحدث الفايد علنًا عن أسماء سياسيين بريطانيين بارزين قال إنهم حصلوا على أموال أو استفادوا من الإقامة المجانية في فندق ريتز.

وقال الفايد لمجلة فانيتي فير في العام التالي: "لقد فعلت ذلك للانتقام، ولإظهار للناس الذين يديرون هذا البلد حقًا، ما هي جودتهم".

وفي حين أنه ليس من الواضح تمامًا متى وأين التقى الفايد لأول مرة بالأميرة ديانا، إلا أن رعايته للعدد من الجمعيات الخيرية والفعاليات التي حضرها أفراد العائلة المالكة على مر السنين كانت سببا في لقائهما.

وقال مايكل كول، مدير الشؤون العامة في هارودز آنذاك، لمجلة فانيتي فير عام 1995: "ديانا تتعامل بلطف شديد مع محمد".

وفي صيف عام 1997، دعا الفايد الأميرة للانضمام إليه مع الأمير ويليام والأمير هاري على متن يخته جونيكال في جنوب فرنسا.

وخلال تلك الرحلة، تقربت ديانا من ابنه الأكبر دودي، وهو منتج أفلام لشركة العائلة، التي أنتجت، من بين أفلام أخرى، الفيلم الفائز بجائزة الأوسكار لعام 1981، كارويتس اوف فاير.

وفي 31 أغسطس 1997، توفي كل من ديانا ودودي مع سائق سيارتهما هنري بول، في حادث تصادم في باريس بعد مغادرة فندق ريتز.

وذكرت بي بي سي أن للفايد أربعة أطفال، وقد عبر مرارا عن رغبته بأن يحنط بعد موته وأن يدفن في قبر في هارودز.

وقال محمد الفايد، في تصريحات في العام 2009، لصحيفة صنداي تايمز أنه مستعد لأن يصبح أول رئيس لاسكتلندا المستقلة.