رئيسة الجالية المصرية في المملكة المتحدة: إقامة عزاء محمد الفايد الجمعة المقبل في لندن

وكالات:

أكدت رئيسة الجالية المصرية في المملكة المتحدة، ميرفت خليل، أنه سيتم إقامة عزاء الملياردير المصري الراحل، محمد الفايد الجمعة المقبل.

وقالت في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، إن "وفاة الفايد كانت مفاجأة لم يعلم بها أحد حتى جرى إقامة صلاة الجنازة في مسجد ريجينت بارك في لندن".

وأضافت أن "الجمعة المقبل سيقام العزاء في لندن".

وأكدت أن الفايد كانت له العديد من الأعمال الخيرية التي لم يتم الإعلان عنها، وهو شخصية بارزة في بريطانيا.