وفاة رجل الأعمال المصري محمد الفايد (صور)



وكالات:

توفى رجل الأعمال المصري، محمد الفايد، اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 94 عامًا.

وأعلن أشرف حيدر، صهر الفايد، في صفحته على فيسبوك وفاة رجل الأعمال المصري، الذي يصنف في قائمة أثرياء العرب، بصافي ثروة 2 مليار دولار.

وكتب حيدر على فيسبوك "توفي اليوم الي رحمه الله تعالى.. جد زوجتي... رجل الأعمال المصري... محمد الفايد... ربنا يرحمه ويغفر له ويدخله فسيح جناته وانا لله وانا اليه راجعون".

ونشرت صفحة أهل الإسكندرية على فيسبوك صور لتشييع جثمان محمد الفايد.



ونعى الإعلامي أحمد المسلماني عائلة محمد الفايد.

وكتب الإعلامي أحمد المسلماني على صفحته الشخصية على فيسبوك، اليوم الجمعة "رحيل رجل الأعمال محمد الفايد.. خالص العزاء لأسرة السيدة صفية الفايد شقيقة رجل الأعمال المرحوم محمد الفايد.. خالص عزائي للصديقين العزيزين.. عصام سالم وعلاء سالم".



