شركات ألمانية: أكثر الهجمات الالكترونية تأتي من روسيا والصين

برلين - (د ب أ):

أفادت دراسة صادرة عن جمعية بيتكوم الرقمية نشرت في برلين اليوم الجمعة أن الهجمات الالكترونية على الشركات في ألمانيا تتم بشكل متزايد من روسيا والصين.

ومن بين أكثر من ألف شركة شملتها الدراسة في كل القطاعات، تمكنت 46% منها من تعقب الهجمات التي مصدرها روسيا هذا العام، مقارنة مع 23% في عام 2021.

وأفادت 42% من الشركات التي تعرضت لهجمات أنها واثقة أن هذه الهجمات جاءت من الصين، مقارنة مع 30% في عام 2021.

ولم يتمكن أكثر قليلا من ثلث الشركات التي تعرضت لهجوم (37%) من تحديد المنشأ الجغرافي للهجمات.

من ناحية أخرى، قال 29% من تلك الشركات المتضررة إنها تعرضت لهجوم من ألمانيا وتشتبه 25% في أن يكون المهاجمون موجودين في شرق أوروبا.

وكان للمخترقين بنوايا خبيئة، من الولايات المتحدة (18%) ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي (11%)، دور ثانوي.

ويمكن للشركات أن تختار إجابات متعددة، عند سؤالها عن مصدر الهجمات الالكترونية.

ووفقا لدراسة بيتكوم، كانت الهجمات الالكترونية مسؤولة عن حوالي ثلاثة أرباع (72%) إجمالي الضرر الواقع على الاقتصاد الألماني بفعل سرقة بيانات وتخريب وتجسس في مجال الصناعة.

ويعادل ذلك حوالي 148 مليار يورو (160 مليار دولار) ويمثل زيادة كبيرة بالمقارنة بالعام السابق، عندما كانت نسبة الهجمات الالكترونية 63% فقط وتسببت بالتالي في خسائر بحوالي 128 مليار يورو.