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روسيا تضع نظاما صاروخيا نوويا جديدا في الخدمة

07:22 م الجمعة 01 سبتمبر 2023

روسيا تضع نظاما صاروخيا نوويا جديدا في الخدمة

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موسكو - (د ب أ):
وضعت روسيا صاروخها الجديد الباليستي العابر للقارات من طراز (سارمات) في الخدمة، بحسب تصريحات ليوري بوريسوف، رئيس وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس).

ويمكن أن يتم تزويد نظام (سارمات) برؤوس نووية. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في
يونيو إن الصاروخ الذي يعمل بالطاقة النووية سيكون جاهزا للنشر قريبا.

ويمكن للسلاح، المتمركز في تجويف تحت الأرض، أن يحمل ما يصل إلى 15 رأسا نوويا، وفقا لمسؤولين روس. لكن مسؤولين بالجيش الأمريكي يقدرون عدد الرؤوس النووية التي يمكنه حملها بعشرة.

ويصل مدى الصاروخ الثقيل، الذي يبلغ وزنه 208 أطنان، إلى 18 ألف كيلومتر.

ومن المقرر أن يحل نظام (سارمات) محل نظام صوريخ باليستي عابر للقارات يرجع إلى حقبة ثمانينيات القرن الماضي.

وفي أبريل 2022، اختبرت القوات المسلحة الروسية صاروخ سارمات في منطقة بليسيتسك /حوالي 800 كيلومتر شمال موسكو/. ووصلت صواريخ الاختبار إلى أهدافها في شبه جزيرة كامتشاتكا أقصى شرقي البلاد.

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