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BBC

وفاة 5 عمال في حادث بمنتجع بجزيرة بالي

05:15 م الجمعة 01 سبتمبر 2023

جزيرة بالي

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جاكرتا- (د ب أ)

لقي خمسة عمال حتفهم في حادث بأحد منتجعات جزيرة بالي الإندونيسية اليوم الجمعة، بعد سقوطهم في واد عميق عندما انقطع كابل مصعد خارجي ، حسبما أفادت بذلك تقارير إعلامية.

ونقل موقع "ديتيك" الإخباري الإلكتروني، عن قائد الشرطة المحلية "آي ميد أودر" قوله إن العمال، وهم رجلان وثلاث نساء، كانوا يستخدمون مصعدا يسير على مسار يشبه قضبان السكك الحديدية في منطقة أوبود.

وأضاف التقرير، إن الشرطة تحقق حاليا في سبب قطع الكابل المتصل بالمصعد بعد وقت قصير من صعود العمال إليه.

يشار إلى أن أوبود وهي مدينة تقع في الجزء الأوسط من الجزيرة، تجتذب الزوار بمشاهدها الفنية واستوديوهات اليوجا ومناطق الجذب الطبيعية.

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