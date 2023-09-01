أوكرانيا تسعى لتصدير الحبوب عبر نهر الدانوب رغم هجمات روسيا

كييف- (د ب أ)

تضغط صناعة الحبوب الأوكرانية على حكومتي أوكرانيا ورومانيا، لإنشاء مناطق لرسو السفن في مياه الدولتين، للمساعدة في زيادة شحنات الحبوب التي يتم تصديرها عبر نهر الدانوب.

وأصبح نهر "الدانوب" الطريق الرئيسي لأوكرانيا لتصدير محاصيلها، بعد أن تم إغلاق موانئ البلاد على البحر الأسود، في أعقاب تحرك موسكو في يوليو الماضي، للانسحاب من اتفاق قدم ممرا آمنا للشحنات، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.

وقال ميكولا جورباتشوف، رئيس رابطة الحبوب الأوكرانية إن أوكرانيا تحتاج لأن تشحن أربعة ملايين طن على الأقل من الحبوب والبذور الزيتية، شهريا بسبب المحصول الأفضل من المتوقع.

وأضاف جورباتشوف في مقابلة هذا الأسبوع، أن محطات رسو السفن، التي تسمح بتحميل السفن من الصنادل مباشرة في البحر قد تضيف ما يصل إلى مليون طن من قدرة تصدير الحبوب إلى الموانئ، عبر نهر الدانوب.

وتابع أن المناطق الواقعة بالقرب من مينائي "ريني" وإسماعيل" على نهر الدانوب، تعرضت لهجمات روسية، منذ أن انسحبت موسكو من اتفاق البحر الأسود، مما تسبب في أضرار في منشآت التخزين.