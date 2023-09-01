وكالة أنباء الشرق الأوسط: قضاء زامبيا يقرر إطلاق سراح المصريين المحتجزين فى قضية "الطائرة"

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قررت محكمة لوساكا الفرعية، الإفراج عن المصريين الخمسة المحتجزين فى زامبيا، وذلك بحسب ما نشرته هيئة الإذاعة الوطنية الزامبية، ونقلت عنها وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقبل عدة أيام أكد مصدر مطلع لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن السلطات المصرية تنسق مع نظيرتها الزامبية بشأن التحقيقات مع المصريين المحتجزين بدولة زامبيا، وتتابع بشكل مستمر تطورات الإجراءات القانونية تجاههم.

كما أكد المصدر أن الجهات المعنية تتابع عن كثب سلامة سير إجراءات التحقيق معهم وفقاً لقواعد القانون الدولي.

وكانت السلطات الزامبية، قد أعلنت في 15 أغسطس الماضي، أنها احتجزت عشرة أشخاص، بينهم مواطن زامبي وستة مصريين وهولندي وإسباني ومواطن من لاتفيا، كانوا على متن طائرة خاصة تحمل كميات من السبائك المعدنية والعملات الأجنبية وقادمة من مطار القاهرة، على ذمة التحقيق.

وبعد إعلان الخبر ، أكد مصدر لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الطائرة التي أثير حولها الكثير من اللغط حول خروجها من مطار القاهرة باتجاه زامبيا، هي طائرة خاصة كانت قد قامت بالترانزيت داخل مطار القاهرة في وقت سابق وخضعت للتفتيش والتأكد من استيفائها لكافة قواعد السلامة والأمن التي يتم تطبيقها على أعلى المستويات داخل كافة المطارات والموانئ المصرية.