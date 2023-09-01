مقتل 43 شخصا في احتجاجات عنيفة ضد البعثة الأممية في الكونغو

كيب تاون- (د ب أ)

لقي 43 شخصا حتفهم في جمهورية الكونغو الديمقراطية، خلال احتجاجات عنيفة ضد بعثة الأمم المتحدة في البلاد، حسبما ذكرت وزارة الإعلام مساء أمس الخميس.

كما أسفرت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، التي نشبت أمس الأول الأربعاء، في جوما شرقي البلاد، عن إصابة 56 شخصا آخر على الأقل.

وذكرت الوزارة، أن الحكومة فتحت تحقيقا، وأشارت إلى احتجاز ما يربو على 150 شخصا بالفعل.

وأدانت حكومة الرئيس فيليكس تشيسيكيدي وبعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية العنف.

وأشار إلى أنه لم يتم السماح بتنظيم المظاهرات على أي حال.

وذكرت بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إن مدنيين وشرطيين وجنودا كانوا من بين الضحايا.

وبحسب وزارة الإعلام، فهناك طائفة دينية تتحمل مسؤولية أعمال الشغب.

ونشبت في منتصف عام 2022، عدة احتجاجات ضد البعثة الأممية في جوما، مما أسفر عن وفاة 22 شخصا على الأقل.

ويتمركز أفراد البعثة الأممية في البلاد منذ أكثر من 20 عاما. كما أنها أكبر بعثة أممية لحفظ السلام في العالم.

وبحسب بيانات من الولايات المتحدة، تنشط في البلاد نحو 130 جماعة مسلحة، وفي الجزء الشرقي بصورة رئيسية. وتتركز الصراعات في المقام الأول على المصادر الثمينة مثل النحاس والكوبالت والذهب والألماس، الموجودة بوفرة في البلاد التي يبلغ تعداد سكانها 90 مليون نسمة.