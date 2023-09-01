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الكرملين: بوتين وأردوغان يجريان محادثات في سوتشي الإثنين المقبل

03:23 م الجمعة 01 سبتمبر 2023

دميتري بيسكوف

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موسكو- (د ب أ)

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، سيلتقيان في مدينة سوتشي الروسية على البحر الأسود، يوم الاثنين المقبل.

وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال حول لقاء الرئيسين: "بالطبع ستجري المفاوضات، يوم 4 سبتمبر الجاري، وستعقد في سوتشي. وستجري في منتصف النهار"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وذكرت وسائل إعلام تركية، في وقت سابق أن أردوغان سيزور روسيا قريبا، لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي بشأن اتفاق صادرات الحبوب.

وفي سياق متصل، عقد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اجتماعا أمس الخميس، مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان وبحثا جدول أعمال الاجتماع المقبل بين الرئيسين فلاديمير بوتين، ورجب طيب أردوغان.

وذكر لافروف، أنه تم إجراء حوار قيم بين روسيا وتركيا، حول الأجندات الثنائية والإقليمية والدولية؛ مشيرا إلى أنه سيتم عقد اجتماع للجنة الحكومية الدولية للبلدين في تركيا قريبا.

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